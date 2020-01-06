أمير الجوف يبحث مع وزير النقل تشغيل محطة قطار القريات وتطوير مطار المدينة

بحث الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، مع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم الأحد، عددًا من الموضوعات المشتركة، المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة النقل في منطقة الجوف وأبرز احتياجاتها.

وفي بداية اللقاء نوه أمير منطقة الجوف بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين لمنظومة النقل وتطويره بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 .

بعد ذلك استعرض وزير النقل لأمير منطقة الجوف، أهم المشروعات المبرمة التي تخدم المنطقة ومستجداتها، ومبادرات الوزارة على الطرقات التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة والحركة خارج مدن ومحافظات المنطقة، وأهم ما يتعلق بمستقبل النقل في المنطقة.

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وجرى خلال اللقاء بحث تشغيل محطة سكة القطار بمحافظة القريات ، والبدء في العمل بمشروع تطوير مطار القريات، ، والسبل الكفيلة لتطوير بعض الطرقات وتحسينها، بما يضمن إنجاز مشروعات الطرق في المنطقة على أكمل وجه وبأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ وصولًا لإتمام المشروع واستلامه.

وأعرب الجاسر عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا حرص الوزارة على تلبية احتياجات طرقات مناطق المملكة كافة؛ وفقًا للخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل، وحرصًا على تحقيق رؤية المملكة 2030م.

حضر الاستقبال, وكيل الوزارة لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، ووكيل الوزارة للتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ومستشار الوزير المشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي الأستاذ ياسر المسفر، ومستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول، ووكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .