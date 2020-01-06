بالأسماء.. «الصحة» تدعو المتقدمين على وظائفها لمراجعة المديريات الصحية

​​​دعت وزارة الصحة 919 مواطنًا ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 10/11/2019م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني؛ لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 6/1/2020 م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/1/2020 م؛ لاستكمال إجراءات ترشحهم.

وطالبت وزارة الصحة المتقدمين على وظائفها باصطحاب الوثائق التالية: الهوية الوطنية، مع نسخة منها، أصل وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، وشهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وأشارت (الصحة) إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح، وفقًا لنقاط المؤهل والخبرات العملية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

​وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف​، يرجى الضغط هنا:

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