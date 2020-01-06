مدني الشرقية يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار حالة هطول الأمطار

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول، بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار حالة هطول أمطار متوسطة على محافظات المنطقة الشرقية لهذا اليوم الأحد.

وأوضح متحدث مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم «٩٩٨»، مشيرًا إلى أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة وكامل إداراتها بالمحافظات قد استعدت بخطط لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول لاتخاذ التدابير المناسبة كافة؛ لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة وفق مهام ومسؤوليات هذه الجهات، التي حددها نظام الدفاع المدني.