حادث يعيق حركة المرور على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه جدة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، تعطل الحركة المرورية على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه جدة؛ بسبب حادث مروري.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، إن الجهات المختصة باشرت الحادث، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.
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حادث يعيق الحركة المرورية على طريق الأمير عبدالله الفيصل بجدة
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