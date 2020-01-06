فلكية جدة: خسوف «شبه ظل» بسماء السعودية.. الجمعة

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، أن سماء السعودية ومعظم الوطن العربي، تشهد مساء يوم الجمعة (15 جمادى الأولى 1441هـ) الموافق 10 يناير 2020 بحسب تقويم أم القرى؛ خسوف شبه ظل للقمر هو الأول من أربعة خسوفات هذه السنة، مشيرًا إلى أنه يستمر 4 ساعات و4 دقائق.

وأوضح رئيس «فلكية جدة»، في بيان نشرته الجمعية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ أن خسوف شبه الظل، يحدث عندما يعبر القمر منطقة شبه ظل الأرض الباهتة، مؤكدًا أنه خلال هذا النوع من الخسوف ستقل إضاءة القمر قليلًا لكن قرصه سيبقى مضاءً بالكامل خلال مدة الخسوف. وهذا سينطبق على جميع خسوفات القمر في 2020؛ لكونها من نوع شبه الظل.

وأشار إلى أن مراحل الخسوف ستكون في وقت واحد في كافة مناطق المملكة؛ حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 8:08 بتوقيت السعودية (5:08 مساء بتوقيت جرينتش)، وفي هذه المرحلة لن يشاهد أي تغير في إضاءة قرص القمر؛ حيث سيظهر كالمعتاد.

وأوضح أنه يتبع ذلك وصول الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 10:10 مساء بتوقيت السعودية (7:10 مساءً بتوقيت جرينتش)، وسيكون هذا أفضل وقت لمحاولة ملاحظة الخفوت في سطوع القمر. وفي المجمل سيبقى قرص القمر مضاءً بالكامل، وقد لا يلاحظ أي تغير عند المراقبة بالعين المجردة.

وأكد أن القمر سيصل إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 10:21 مساءً بتوقيت السعودية (7:21 مساءً بتوقيت جرينتش)، ويكون بذلك قطع نصف مداره حول الأرض، وهو أول بدر من ثلاثة في فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

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من ناحية أخرى، سوف يحاكي هذا القمر بدرًا بشهر يناير موقع الشمس بعد ستة أشهر؛ أي في شهر يوليو؛ إذ سيكون أمام مجموعة نجوم التوأمين. ومثل شمس يوليو، سيشرق القمر البدر من الأفق الشمالي (الشمالي الشرقي)، ويغرب في الأفق الشمالي (الشمال الغربي)، وهذا يعني أن هذا القمر البدر سوف يتبع المسار العالي لشمس الصيف عبر قبة سماء الليل.

وسوف ينتهي الخسوف بخروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 12:12 منتصف الليل بتوقيت السعودية (9:12 مساءً بتوقيت جرينتش).

جدير بالذكر أنه سوف يتبع خسوف شبه الظل، خسوف آخر من النوع نفسه في السادس من يونيو القادم بسماء السعودية والوطن العربي.

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