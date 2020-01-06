لائحة المرور الجديدة توضح مدى ارتباط تسديد المخالفات بإجراءات استخراج رخصة السير أو القيادة

حددت اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد التي أصدرتها وزارة الداخلية، العديد من الإجراءات لاستخراج رخصة السير أو القيادة، ومدى ارتباطها بتسديد المخالفات التي ارتكبها المواطن في أوقات سابقة.

ووافقت وزارة الداخلية على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد، التي ستحل محل اللائحة القديمة منذ يومين؛ ما جعل عددًا من المواطنين يتساءلون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن الإجراءات الجديدة لاستخراج الرخصة والمخالفات.

تسديد المخالفات شرط استخراج رخصة القيادة وفقًا للائحة المرور الجديدة

الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر «تويتر»، حدد الشروط اللازمة لإصدار رخصة القيادة الخصوصية من أبرزها: عدم إدانة طالب الرخصة في قضية مخدرات أو تروجيها أو حيازتها، وأن يكون العمر 18 عامًا هجريًّا.. جاء ذلك ردًّا على تساؤل أحد المواطنين.

وقال المرور السعودي إنه يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب، كما أن النظام لا يسمح باستخراج رخصة قيادة لحامل هوية زائر، ردًّا على تساؤل إحداهن عبر «تويتر» حول مدى إمكانية استخراج رخصة قيادة للمقيم في المملكة بتأشيرة زيارة.

فيما شدد حساب المرور السعودي على تسديد المخالفات أولًا من أجل استخراج رخصة القيادة، ردًّا على تساؤل أحد المواطنين عن كيفية استخراج رخصة القيادة رغم كونه لا يستطيع سداد المخالفات.

وتنص المادة (44) من لائحة المرور الجديدة على: «تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت». وتحدد اللائحة شروط ذلك متمثلةً في أن يكون لائقًا طبيًّا، وأن يسدد رسوم التجديد والغرامات المترتبة إن وجدت، وأن يخلو سجله من القيود التي تمنع ذلك.

عقوبة تأخير استخراج رخصة القيادة في لائحة المرور الجديدة

وتنص المادة (71) من لائحة المرور الجديدة على «تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة، أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد انقضاء ستين يومًا من انتهاء الرخصة».

وتستكمل المادة: «بعد مرور السنتين الثانية والثالثة لانتهاء رخصة السير والقيادة، تُحتسب الغرامة مباشرةً بدون مهلة الستين يومًا، ويحتسب تجديد رخصة القيادة والسير من تاريخ انتهائها».

كما أن عدم حمل رخصتي القيادة والسير أثناء القيادة، يعد مخالفة مرورية تستجوب الغرامة المالية من 150 ريالًا إلى 300 ريال، بحسب الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر «تويتر».

متى يتم سحب رخصة القيادة في لائحة المرور الجديدة؟

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وتقيِّد المادة 76 من اللائحة الجديدة عقوبة سحب رخصة القيادة ببلوغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكب المخالفات 90 نقطة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة على النحو التالي: «حصول المخالف للمرة الأولى على 90 نقطة خلال المدة المقررة فتسحب رخصة القيادة لمدة شهر، وعند حصول المخالف للمرة الثانية على 90 نقطة خلال المدة المقررة تسحب رخصة القيادة لمدة 3 أشهر».

كما تسحب رخصة القيادة، عند حصول المخالِف للمرة الثالثة على 90 نقطة خلال المدة المقررة، لمدة ستة أشهر، وعند حصول المخالِف للمرة الرابعة على 90 نقطة خلال المدة المقررة تسحب رخصة القيادة نهائيًّا. وتلغى النقاط المسجلة بحق المخالف بعد مضي 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى إذا لم تبلغ 90 نقطة.

وتساءل أحد المواطنين حول استمرار قرار مضاعفة تكلفة المخالفة المرورية بعد 30 يومًا من تسجيلها، ليرد عليه حساب المرور السعودي قائلًا: «تسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنةٍ أو لجانٍ يشكِّلها الوزير. وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة».

إجراءات تأخير سداد المخالفات في لائحة المرور الجديدة

وتنص المادة 74 من اللائحة التنفيذية على: «إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالِف دون سداد الغرامات المترتبة عليها؛ فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف إلى ذلك بالوسائل التي تراها؛ فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالِف بمخالفته دون سدادها؛ يُبلَّغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا».

وتستكمل المادة أنه إذا لم يسدد بعد انقضاء المدة المحددة، يحال إلى المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات النظامية؛ للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له أو بعضها حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه. ويتم إبلاغ المخالف بمخالفته عبر الوسائل الإلكترونية المثبتة في بياناته الموثقة آليًّا، على أن يتضمن البلاغ حقه في الاعتراض على المخالفة خلال 30 يومًا.

ويجري إبلاغ المخالف بمخالفته خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية ما لم ترتبط إجراءات تسجيل المخالفات بجهات أخرى. ويتحمل المخالف ما يترتب على عدم تحديث بياناته الموثقة آليًّا.

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رسميًّا.. الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد