الأرصاد: استمرار تدفق الكتلة الهوائية الباردة الإثنين على مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تدفق الكتلة الهوائية الباردة غدًا الإثنين، على شمال ووسط وغرب المملكة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، تكوُّن السماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة .

وحول حالة البحر الأحمر، قالت «الأرصاد»، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فتوقعت هيئة الأرصاد، أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.