مستشفى أُحد يُنهي معاناة مريضة استمرت لـ 7 سنوات

أنهى مستشفى أُحد بالمدينة المنورة معاناة مريضة كانت تشكو من طنين دائم في الأذن على مدار سبع سنوات. وأجريت لها عملية تكللت بالنجاح، بعد استكشاف الأذن الوسطى والعظم الصدغي وجرى خلالها استئصال ورم دموي. يُذكر أن مستشفى أحد تبلغ سعته السريرية 260 سريرًا ويوجد به عدد من التخصصات الطبية تشتمل على أسنان, وعيون, وأنف وأذن, وباطنة, ونساء وولادة وأطفال, ومسالك, وجراحة, وأشعة, وجراحة اليوم الواحد, وجراحة عامة, وعناية حديثي الولادة.

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