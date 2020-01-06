«حقوق الإنسان»: يحق لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش طلب تعويض

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه يحق لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش بشرط ألا يكون الغش بسبب يعود له سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام.

وأشارت إلى أنه يجب تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج.

وأكدت الهيئة على أن يلتزم المُنتِج أو المستورد أو البائع أو الموزع بسحب المُنتَج المغشوش فور علمه وعلى نفقته الخاصة.