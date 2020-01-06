أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه يحق لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية.
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش بشرط ألا يكون الغش بسبب يعود له سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام.
وأشارت إلى أنه يجب تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج.
وأكدت الهيئة على أن يلتزم المُنتِج أو المستورد أو البائع أو الموزع بسحب المُنتَج المغشوش فور علمه وعلى نفقته الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر «حقوق الإنسان»: يحق لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش طلب تعويض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.