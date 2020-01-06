رياضي / تورينو يفوز على روما بهدفين في الدوري الإيطالي



روما 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

حقق فريق تورينو انتصارا ثمينا على مضيفه روما بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب الأوليمبيكو في الجولة الـ 18 من

سجل هدفي تورينو اللاعب أندريا بيلوتي في الدقيقتين 47 و86.

وبهذا الفوز رفع رصيد تورينو إلى 24 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الرابع.

// انتهى //

04:02ت م

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روما 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسحقق فريق تورينو انتصارا ثمينا على مضيفه روما بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب الأوليمبيكو في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي سجل هدفي تورينو اللاعب أندريا بيلوتي في الدقيقتين 47 و86.وبهذا الفوز رفع رصيد تورينو إلى 24 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الرابع.// انتهى //04:02ت م0203

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