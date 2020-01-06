

كابل 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

قُتل 31 من عناصر حركة طالبان وأصيب 22 آخرون خلال 24 ساعة في سلسلة هجمات مشتركة وغارات جوية في أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم: " إنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شنت قوات الدفاع والأمن الأفغانية 14 هجوما مشتركا وعمليات تطهير مخطط لها مسبقا".

وأضاف البيان "شنت القوات الجوية أيضا خمس غارات جوية على مواقع المسلحين في 14 مقاطعة بالبلاد ونتيجة لذلك قتل 31 من المسلحين وأصيب 22 آخرون".

// انتهى //

03:09ت م

0202





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 31 وإصابة 22 من عناصر حركة طالبان في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.