شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بالبناء لـ أكثر من 1900 قطعة أرض في «خزامى القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

دعت بلدية محافظة القطيف، ملاك الأراضي بمخطط الخزامي «834/‏3» غير المشمولة بقرار إيقاف التراخيص لمراجعة شركة الكهرباء؛ لاستكمال إجراءات تراخيص البناء، لافتة إلى إيقاف إجراءات التراخيص لـ 1061 قطعة بالمخطط من إجمالي يتجاوز 3 آلاف قطعة بالمخطط المذكور، مرجعة ذلك إلى تأثر تلك الأراضي بخط التصدع. مشيرة إلى أنها تسمح باستكمال إجراءات الترخيص لبقية قطع المخطط غير المتأثرة.

وأوضحت البلدية، أنها تسعى جاهدة مع الجهات ذات العلاقة للاستعجال في آلية التعويض المناسبة لأصحاب القطع الملغاة، وأضافت إن قرار إيقاف إجراءات التراخيص يشمل 373 قطعة بالمجاورة الثانية، والتي تتضمن نحو 358 قطعة سكنية و5 قطع تجارية و10 قطع للخدمات، فيما يشمل القرار 688 قطعة في المجاورة الثالثة تتضمن 672 قطعة سكنية و8 قطع تجارية و8 قطع خدمات، مبينة أن المخطط من المخططات السكنية الممنوحة من الدولة قبل عقدين من الزمن. لافتة إِلى توجيه جميع الإدارات بالبلدية باستكمال كافة الإجراءات التي تخص التصريح في المخطط.

وقالت البلدية إن مخطط الخزامي «3 /‏834» يشمل ثلاث مجاورات موزعة على قطع سكنية وتجارية وخدمات، مضيفة إن العمل يجري على إيجاد مواقع أخرى لتلك الأراضي المشمولة بإيقاف إجراءات التراخيص بالتعاون مع الجهات المختصة.

وبينت البلدية أنها قامت بالتواصل مع مختلف الأجهزة الحكومية «الكهرباء، مديرية المياه، الاتصالات»؛ لعمل الخطط والبرامج اللازمة لإدخال الخدمات إلى مخطط الخزامي في القطيف؛ للتأكد من وصول الخدمات في وقتها، مشيرة إلى أنه تم تحديث بيانات المخطط المعدل وتحديث خارطة الأساس ليتمكن مركز المعلومات والحاسب الآلي بالبلدية من ربط المعلومات المحدثة واستكمال إجراءات الترخيص للمواطنين والاستفادة من الأنظمة المعتمدة حديثا. كما تم الانتهاء من إدراجها بحسب أنظمة البناء المعتمدة لها في قاعدة المعلومات الرئيسية، وتم التوجيه باستكمال إجراءات الترخيص كالمتبع نظاما لكل صاحب أرض يرغب في إقامته ضمن المخططات، شريطة التقيد بأنظمة البناء المعتمدة حسب المعايير الفنية. وقال رئيس المجلس البلدي بالقطيف المهندس شفيق السيف، إن مخطط الخزامي من المخططات السكنية التي تواجه مشكلة في عملية البناء؛ نتيجة اعتراضات أرامكو السعودية، بالإضافة لاقتطاع أجزاء من المخطط لمنع البناء عليها، لافتا إلى أن الأجزاء الأخرى لا يوجد اعتراض عليها من قبل أرامكو للبناء عليها، مبينا أن المشكلة التي واجهت عملية استكمال إجراءات الترخيص من البلدية تتمثل في عدم قدرة شركة الكهرباء على تأمين إيصال التيار الكهربائي بالشكل الكامل؛ نظرا لعدم القدرة على تغطية جميع الأراضي، مؤكدا أن المشكلة مع شركة الكهرباء تم تجاوزها مما ساهم في بدء إصدار التراخيص من البلدية، مضيفا إن العمل يجري على تعويض ملاك الأراضي للقطع المقتطعة من أرامكو.