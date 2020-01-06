شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحي يطلق حزمة برامج وأنشطة والان نبدء بالتفاصيل

أطلق نادي الحي بمدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية بمحافظة القطيف حزمة من النشاطات والفعاليات والبرامج التي ستقام طوال أيام إجازة منتصف العام الدراسي 1440-1441هـ.

وأوضح مدير النادي ياسر حمدون أن النادي سيقدم مجموعة من البرامج والنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية ضمن فعاليات الأندية التي تسهم في تحسين نمط حياة الفرد والأسرة بما يتواكب مع رؤية الوطن الطموحة 2030م، وتشمل بطولة كرة القدم والتايكوندو وكرة السلة وتعلم الخط العربي ودوريات في كل من تنس الطاولة والبلياردو والفرفيرة والألعاب الإلكترونية.

كما ستنظم مسابقات ثقافية في الخطابة والإلقاء، ومسابقة شد الحبل، وبرامج زيارات ميدانية وغيرها من النشاطات المتنوعة التي تلبي احتياجات زوار النادي بما يتوافق مع ميولهم وينمي مهاراتهم ويعزز فيهم القيم الوطنية والتربوية ويعود عليهم بالنفع والفائدة، داعيا فئات المجتمع وخاصة الشباب لزيارة النادي والاستفادة من النشاطات المقدمة خلال إجازة منتصف العام الدراسي.