شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات الانتظار.. طريق الهفوف - العقير مزدوجا والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م.أحمد الغامدي، عن البدء بأعمال طبقة الأسفلت السطحية - النهائية بازدواج طريق الهفوف - العقير، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال طبقات الطريق الترابية وطبقة الأساس الأسفلتي بطول 44 كيلو مترا، وبدء العمل بتنفيذ الطبقة النهائية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ طبقة السطح الأسفلتية بطول أربعة كيلو مترات مع استمرار العمل على بقية الطريق. وذكر أن تكاليف أعمال الازدواج مع تنفيذ وسائل السلامة على الطريق من أعمال دهانات وتركيب عيون قطط ولوحات إرشادية وتحذيرية تجاوزت 55 مليون ريال، مشيرا إلى أن المشروع ضمن خطة الوزارة لتحسين طريق الهفوف - العقير، حيث سيتم تحويل الطريق من مفرد إلى مزدوج لرفع مستوى السلامة عليه، وتقليص معدل الحوادث المرورية عليه.

ويعد طريق «الهفوف - العقير» من الطرق المهمة، التي تخدم محافظة الأحساء؛ كونه الطريق الرئيس المؤدي إلى شاطئ العقير، ويشهد زحاما يوميا من العائلات، خاصة في العطل الأسبوعية. وأعرب أهالي محافظة الأحساء وزوارها عن سعادتهم بالعمل على ازدواجية الطريق بعد انتظار سنوات طويلة، مؤكدين تقديرهم لجهود وزارة النقل في إنهاء أعمال الطريق، التي استخدمت فيه معايير جودة مرتفعة للحفاظ على السلامة.