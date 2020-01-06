شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات الانتظار.. طريق الهفوف - العقير مزدوجا والان نبدء بالتفاصيل
ويعد طريق «الهفوف - العقير» من الطرق المهمة، التي تخدم محافظة الأحساء؛ كونه الطريق الرئيس المؤدي إلى شاطئ العقير، ويشهد زحاما يوميا من العائلات، خاصة في العطل الأسبوعية. وأعرب أهالي محافظة الأحساء وزوارها عن سعادتهم بالعمل على ازدواجية الطريق بعد انتظار سنوات طويلة، مؤكدين تقديرهم لجهود وزارة النقل في إنهاء أعمال الطريق، التي استخدمت فيه معايير جودة مرتفعة للحفاظ على السلامة.
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