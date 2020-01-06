شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين ريال حقوقا مستردة بعمل الخبر عبر «ودي» والان نبدء بالتفاصيل
وبيّنت الإحصائيات الشهرية أن العاملين من الجنسية البنجلاديشية هم النسبة الأكبر بإقامة الدعاوى العمالية في شهر ديسمبر، كما كان مجموع الحقوق المستردة للجالية المصرية الأعلى، وقدّرت بـ1622513 ريالًا.
يُذكر أنه تم إطلاق نظام ودي في مدينتي الدمام والخبر في الأول من ديسمبر، بعد الإطلاق التجريبي في الرياض والأحساء.
من جهته أوضح مدير المكتب آل بن علي أن جميع الإجراءات في تقديم الدعاوى أصبحت تقدّم إلكترونيًا.
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