شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين ريال حقوقا مستردة بعمل الخبر عبر «ودي» والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بالخبر، خلال شهر ديسمبر للعام ٢٠١٩م، وبعد انطلاق خدمة ودي الإلكترونية للتسوية الودية، من استعادة حقوق وأجور متأخرة بإجمالي 4251974 ريالًا، لعدد 177 عاملًا من عدة جنسيات بتوجيه ومتابعة مدير المكتب منصور آل بن علي.

وبيّنت الإحصائيات الشهرية أن العاملين من الجنسية البنجلاديشية هم النسبة الأكبر بإقامة الدعاوى العمالية في شهر ديسمبر، كما كان مجموع الحقوق المستردة للجالية المصرية الأعلى، وقدّرت بـ1622513 ريالًا.

يُذكر أنه تم إطلاق نظام ودي في مدينتي الدمام والخبر في الأول من ديسمبر، بعد الإطلاق التجريبي في الرياض والأحساء.

من جهته أوضح مدير المكتب آل بن علي أن جميع الإجراءات في تقديم الدعاوى أصبحت تقدّم إلكترونيًا.