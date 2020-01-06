شكرا لقرائتكم خبر عن 270 متقدما ومتقدمة لملتقى التمكين بـ«ضمان القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

نظم مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف مؤخرا، ملتقى التمكين الخامس لتوظيف مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، بحضور مدير مكتب ضمان القطيف د. فاروق الكوي، وعدد من منسوبي مكتب الضمان، وممثلي إدارة الضمان بفرع الوزارة.

في حين استقبل الملتقى 270 مستفيدا ومستفيدة من المتقدمين لإجراء المقابلات مع 8 جهات شاركت بالملتقى، منها مجموعتان من المجموعات التجارية للبيع بالتجزئة، ومجمع طبي وعيادة خاصة، وشركة مطاعم، وشركة تعليم وتدريب، إضافة إلى شركة بيع مستلزمات رياضية.

وأكدت أمل حماد، من إدارة تمكين المكتب، على وجود متابعة دورية للمتقدمين على الوظائف مع الجهات والشركات المشاركة، ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات الوظيفية للارتقاء بأبناء وبنات الأسر الضمانية.

وأوضح ممثل إحدى شركات المطاعم أن الوظائف المتاحة عبارة عن «طاقم خدمة، سائقين»، منوها لوجود امتيازات، منها تأمين طبي ودراسة «تعلم واعمل» يتم من خلالها استقطاع جزء من راتب الموظف لإتمام الدراسة التابعة للشركة.

أما وظائف التدريب والتعليم فكانت الفرص المتاحة ما بين «مدربات لغة انجليزية، حاسب، سلامة»، والتدريب منتهي بالتوظيف للثانوية العامة.