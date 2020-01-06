شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جلسات «مشورة» للمقبلين على الزواج بمركز أمراض الدم والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن الدكتور آل زايد أنه تتواجد مقترحات جديدة بهذا الصدد، والتي سيتم الترتيب لها لتكون من ضمن برنامج «الزواج الصحي» في هذا العام 2020م، وهذه المقترحات ستكون جديدة، بالإضافة إلى جلسات المشورة المعتادة، ومن المقترحات دعوة الزوج لزيارة مركز أمراض الدم الوراثية بالمستشفى؛ ليرى حال المرضى، وهم في نوباتهم المرضية، كما سيتم ترتيب زيارة للزوجة كي ترى الأطفال المصابين وهم في نوباتهم المرضية حتى تستشعر أن هذا الطفل المريض قد يكون طفلها، إن هي أصرت على المضي في هذا الزواج غير المتوافق، كما ستكون هناك جلسات متعددة مع مثقفة صحية متخصصة في هذا الشأن؛ بهدف رفع درجة الوعي لدى الطرفين ووالديهما، ولن يتم إعطاء شهادة فحص ما قبل الزواج في حال الإخلال بنسبة الحضور لهذا البرنامج، وتقرر البدء في تنفيذ هذه المقترحات الإضافية قريبًا.
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