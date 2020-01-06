شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جلسات «مشورة» للمقبلين على الزواج بمركز أمراض الدم والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مركز أمراض الدم الوراثية بمستشفى القطيف المركزي د. عبدالله آل زايد، أنه تتواجد مساع حثيثة لتحسين برنامج فحص ما قبل الزواج، حيث يتم حاليًا عمل فحوصات للطرفين لمعرفة توافقهما، وفرصة إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية، وفي حالة ظهور «عدم توافق» بين الطرفين فإنهما لا يستلمان شهادة التوافق، بل يتم شرح مفصّل لأسباب عدم التوافق، أما إذا رغبا في الزواج فإنه يتم عقد 4 جلسات مشورة متفرقة خلال شهر، وذلك لإيضاح خطورة هذا الزواج، وعند الإصرار على المضي في الزواج - على الرغم من هذه الجلسات - فإن الطرفين يقومان بتوقيع إقرارات يتعهدان فيها بأنه قد تم الشرح المفصّل لنسبة المخاطرة وإخلاء مسؤولية الطاقم الطبي عما قد ينجم عن هذا الزواج.

وبيّن الدكتور آل زايد أنه تتواجد مقترحات جديدة بهذا الصدد، والتي سيتم الترتيب لها لتكون من ضمن برنامج «الزواج الصحي» في هذا العام 2020م، وهذه المقترحات ستكون جديدة، بالإضافة إلى جلسات المشورة المعتادة، ومن المقترحات دعوة الزوج لزيارة مركز أمراض الدم الوراثية بالمستشفى؛ ليرى حال المرضى، وهم في نوباتهم المرضية، كما سيتم ترتيب زيارة للزوجة كي ترى الأطفال المصابين وهم في نوباتهم المرضية حتى تستشعر أن هذا الطفل المريض قد يكون طفلها، إن هي أصرت على المضي في هذا الزواج غير المتوافق، كما ستكون هناك جلسات متعددة مع مثقفة صحية متخصصة في هذا الشأن؛ بهدف رفع درجة الوعي لدى الطرفين ووالديهما، ولن يتم إعطاء شهادة فحص ما قبل الزواج في حال الإخلال بنسبة الحضور لهذا البرنامج، وتقرر البدء في تنفيذ هذه المقترحات الإضافية قريبًا.