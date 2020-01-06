شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة الشرقية تدرس مشروعا لتحسين تركيبة المحاصيل الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، بمكتبه مؤخرًا، اجتماعًا مع خبير المحاصيل الحقلية بإحدى الشركات د. الصحبي فرجاوي، وذلك بشأن مشروع دراسة وتطوير وتنمية التركيبة المحصولية للمنطقة الشرقية.

وأوضح م. المطيري أن هذا المشروع يأتي استجابة لأهداف الرؤية السعودية 2030 المحددة لقطاع الزراعة، من أجل تحقيق الاستخدام المستدام بيئيًا للموارد الزراعية في المملكة، وكذلك تحقيق إنتاج أكثر كفاءة يناسب ظروف وموارد مواقع المشروع الإقليمية، وأن الهدف الرئيسي للمشروع هو تحديد بدء وإظهار الإستراتيجيات في القطاع الزراعي على المستوى المحلي؛ لتمكين المزارعين من تحقيق إنتاج محسّن للمحاصيل من خلال تعظيم المزايا النسبية لمواقعهم والاستخدام المستدام بيئيًا لموارد الإنتاج الزراعي.

كما أفاد م. المطيري بأن هذا الاجتماع للتجهيز لأعمال المرحلة الأولى للمشروع من بين 4 مراحل قادمة، وستكون المرحلة الأولى عبارة عن تحليل الوضع والأعمال الاستشارية، ومنها توظيف أخصائيين زراعيين لتحقيق تسليم المشروع، والتقييم والإبلاغ عن تركيبة المحاصيل الحالية، واستخدام الموارد في المواقع الإقليمية المرشحة، وإجراء زيارات ميدانية لتمكين جمع البيانات وتقييمها، وبناء العلاقات والشبكات مع المزارعين وأصحاب المصلحة المحليين، ووضع خطة لتنفيذ المشروع، وخطة لورش العمل، وإنشاء ورشة عمل لنهاية المرحلة الأولى مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتبادل الرؤية لتنفيذ المشروع.

وقد حضر الاجتماع كل من نائب مدير العام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. مبارك العريدي، ورئيس قسم الإرشاد الزراعي بالفرع م. زكي آل عباس، ورئيس قسم صحة النبات بالفرع م. عمار السيهاتي، ومدير برنامج سوسة النخيل الحمراء بالفرع م. محمد القلاف.