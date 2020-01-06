شكرا لقرائتكم خبر عن 146 ضابطا وفردا بحرس الحدود ينظفون الجزر والشواطئ والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، بأن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى المنسوبين والمجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية، وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة عليها وصون مواردها ومكوناتها الطبيعية، آملا في بقاء سواحل المملكة وجزرها نظيفة من غير ملوثات أو مخلفات ضمانا للمحافظة على الحياة البحرية ومكوناتها، مضيفا إن الحملة شملت الجزيرة العربية وجزيرة جنا، وستستهدف جزر كران وكرين وجريد في المرحلة المقبلة.
وأكد القريني أن الحملة تهدف أيضا لإيصال رسالة توعوية لرواد الشواطئ بأهمية تعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة، ورفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين رجال حرس الحدود وأفراد المجتمع، وتأتي امتدادا لحملات ومبادرات توعوية.
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