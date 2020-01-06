شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» تنفذ خطة توعوية بإجازة الربيع والان نبدء بالتفاصيل
ينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، خطة ميدانية مع أول أيام إجازة الربيع، لهذا العام 1441هـ من خلال الحضور الميداني.
وتهدف الخطة التي تنفذها مراكز الهيئة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية في الأماكن العامة والمتنزهات إلى توزيع المطبوعات العامة التوعوية والتوجيهية والوقائية التي تصدرها الهيئة.
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