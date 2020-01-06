شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الجميع شركاء في الحفاظ على نظافة المدن وجمالها والان نبدء بالتفاصيل

وصف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حملة المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية لإزالة ورفع السيارات التالفة والمهملة، بأنها «ستعود بالنفع - بمشيئة الله- على حاضرة المنطقة، وتساهم في تخليصها من عبء المركبات المهملة والتالفة التي شوهت جمال المنطقة، وعكرت على الساكنين صفو حياتهم».

وقال إن انطلاق هذه الحملة ميدانيا بعد دراستها لنقاط تجمع هذه المركبات، وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة، سيضمن - بإذن الله- أن تحقق الحملة أهدافها وغاياتها.

جاء ذلك خلال إطلاق سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس الحملة، بحضور أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ورئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية م. عبدالهادي الشمري.

» جودة الحياة

ونوه سمو أمير الشرقية بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضمنت تعزيز جودة الحياة، ويندرج ضمنها- بلا شك- تحسين المشهد الحضري في المدن، وإزالة التشوهات البصرية، مؤكدا سموه أن نجاح المجلس البلدي في الحملة السابقة لإزالة الأنقاض من الأحياء، وما شهدته من تفاعل ومشاركة من القطاع الخاص والمواطنين، تأكيد على أن الجميع شركاء في تحقيق رؤية المملكة، والحفاظ على جمال ونظافة المدن مما يشوهها، متمنيا سموه للمجلس البلدي وفريق الحملة والجهات الشريكة التوفيق والإعانة في تحقيق أهداف الحملة.

» بذل الجهود

Advertisements

وكان سموه قد أعطى شارة البدء للفرق الميدانية في الحملة، ووجه كلمة لهم عبر البث المباشر من الميدان، حثهم فيها على بذل الجهود، مشيدا بتفانيهم وعملهم في ظل هذه الأجواء، متمنيا لهم التوفيق، وقد باشرت الفرق الميدانية أعمال الحملة ابتداء من المنطقة الصناعية بالدمام، أولى محطات الحملة، ومن المخطط أن تتوسع تدريجيا لتصل إلى مختلف أحياء الحاضرة.

» أهداف الحملة

من جهته، بيَّن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن الحملة هي امتداد للجهود، التي تبذلها الأمانة لتحسين المشهد الحضري في المنطقة، وتعزيز جودة الحياة، مبينا أن البلديات ستعمل بالشراكة مع المجلس البلدي والجهات المشاركة من أجل تحقيق أهداف الحملة، والاستجابة للبلاغات، وتغطية المناطق المستهدفة بالحملة، مؤكدا دعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لمثل هذه الحملات.

» المشهد الحضري

كما أوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، أن هذه الحملة تأتي امتدادا لما يقوم به المجلس من مبادرات لتحسين المشهد الحضري في المنطقة، مؤكدا أن دعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، خلف النجاحات التي يحققها المجلس، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي استشعارا من المجلس لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان، وتشويهها للمشهد العام في المدن والأحياء، مضيفا إن الحملة تنطلق بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص، ضمن تفعيل دورها الاجتماعي، واستجابة لتوجيه سمو أمير المنطقة الشرقية- يحفظه الله-، الذي يؤكد دائما أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وأهمية التفاعل مع بلاغات المواطنين، وإتاحة قنوات التواصل معهم، وهو ما انتهجه المجلس مؤخرا، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو اللقاءات في الأحياء.