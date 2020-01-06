شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 25 نقطة لتجمعات الأمطار بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

تسببت الأمطار المتوسطة التي هطلت على المنطقة الشرقية، منذ فجر أمس الأحد، في إغراق الشوارع، وامتلأت الطرقات الرئيسية والفرعية في الأحياء السكنية بكميات كبيرة من المياه، الأمر الذي أسهم في إعاقة انسيابية الحركة المرورية جزئيا.

» حيطة وحذر

ودعت أمانة المنطقة الشرقية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات وإرشادات السلامة، محددة 6 إرشادات يجب اتباعها، وهي: عدم الجلوس في مجاري السيول، والحذر أثناء القيادة نظرا لميلان المركبات عند سيرها على أماكن تجمعات المياه، وعدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وأهمية اتباع الطرق المستخدمة حسب الإمكان، وعدم ترك الأطفال يلعبون عند أماكن المياه، وحذرت من أن النظر لمجرى السيل قد يسبب الدوار الذي ينتج عنه سقوط.

» انسيابية مرورية

وشهدت حاضرة الدمام والأحياء المجاورة لها انسيابية في حركة السير على الطرقات؛ وذلك تنفيذا للخطة المرورية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية في كافة الشوارع والأنفاق والجسور، إضافة إلى التنسيق بين الجهات؛ لضمان انسيابية الحركة.

» تحذيرات الأرصاد

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار متوسطة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد على المنطقة الشرقية، وأهابت بالجميع توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق الرئيسة، مشددة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة المرورية في مثل هذه الحالات.

» رصد التجمعات

وأكد عضو المجلس البلدي وعضو لجنة تصريف مياه الأمطار فالح الدوسري، رصد كل ما يتعلق بتجمع مياه الأمطار في الحاضرة بشكل واضح، ومعالجته بشكل تام، عكس ما حدث في فترة هطول الأمطار قبل أسابيع، وذلك من خلال عقد اجتماع موسع مع كافة مسؤولي الأمانة.

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ورصد اجتماع المجلس، نقاط تجمع مياه الأمطار في حاضرة الدمام، والبالغة 15 نقطة، إلى جانب 10 نقاط في غرب الدمام؛ لمعالجتها في أسرع وقت.

» نفق ابن خلدون

وقال الدوسري: تم إزالة كافة الشوائب من نفق ابن خلدون، والتي كانت عائقا في الفترة الماضية في تصريف مياه الأمطار، إذ قلّت مياه الأمطار والتجمعات بمعدل النصف، مشيرا إلى إجراء صيانة دورية على الأنفاق والمضخات وجميع الأنفاق في الحاضرة على مرحلتين، الأولى حاليا، والثانية بعد شهرين من الآن.

» محطة الضباب

وأكد أن العمل جارٍ على افتتاح محطة الضباب لتصريف مياه الأمطار بعد 3 أشهر من الآن، والتي ستمنع بشكل كامل تجمع مياه الأمطار في أحياء 71 و 91، والأحياء المجاورة، مشيرا إلى أن الأمانة والمجلس هما صنوان لا يفترقان من أجل تقديم أجود الخدمات للمنطقة والحاضرة، وهذا أن دل فيدل على تقارب الرؤى والأطروحات لتكون الحاضرة على أعلى المستويات في الخدمات.

» تعليمات وإرشادات

من ناحيته، شدد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي، على الالتزام بالتعليمات الإرشادية للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول، منها الاحتفاظ بمواد إسعافية أولية بالمنزل، والحذر وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات، بالإضافة للحذر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة حتى تتأكد من سلامتها وجفافها من الماء، فضلا عن البقاء في المنزل، ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تبين لك حجم الخطر، وكذلك عدم مس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية، وإبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات.

» استمرار الإبحار

وأكد عيسى الصويتي «صياد»، استمرار الإبحار وعدم تعليق تراخيص الصيد من قبل مديرية حرس الحدود، مضيفا إن المراكب اتجهت منذ الصباح الباكر إلى المصائد المختلفة، وإن تعليق الإبحار يكون في حال هبوب رياح شديدة، فيما لا تشكل الأمطار عائقا كبيرا أمام ممارسة الصيد.