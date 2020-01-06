شكرا لقرائتكم خبر عن حلول رقمية مبتكرة في جامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وحدة التحول الرقمي والمبادرات النوعية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد منصة «IT HUB» التي يتم من خلالها تبادل الخبرات التقنية وتوفير مساحة لجمع الأفكار وإيجاد الحلول باستخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها في التغلب على التحديات المختلفة؛ للمساهمة في تفعيل الجامعة الذكية Smart KKU. وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات د.محمد الصقر أن المنصة تهدف إلى رفع كفاءة العمل وتسريع التحول الرقمي بتبني الأفكار والحلول للتحديات القائمة وتحويلها إلى منتجات ونماذج قابلة للتفعيل باستخدام التقنية، وكذلك تطبيق خدمات وحلول رقمية مبتكرة، إلى جانب زيادة رضا المستفيد ومساهمته في الابتكار التقني مع تسريع تحول الجامعة إلى جامعة ذكية تطبق التقنيات الناشئة والحديثة في بيئة الجامعة، وتحسين جودة المنتجات والخدمات الإلكترونية والتقنية بالجامعة، إضافة إلى خلق طرق مبتكرة لتسريع عملية التواصل بين منسوبي الجامعة.

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