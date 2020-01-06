شكرا لقرائتكم خبر عن أمام الملك.. عضو الشورى و 3 سفراء معينين يؤدون القسم والان نبدء بالتفاصيل

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس، عضو مجلس الشورى، وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم عضو مجلس الشورى د. عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين، قائلا «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل».

كما أدى القسم كل من السفير المعين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان بن عبدالله العنقري، والسفير المعين لدى جمهورية تشيلي د. مانع بن سعد الخامسي، والسفير المعين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، قائلين «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص».

عقب ذلك، تشرف كل من السفير المعين لدى مملكة بلجيكا خالد بن إبراهيم الجندان، والسفير المعين لدى جمهورية كازاخستان عبدالعزيز بن عبدالله الداود، والسفراء الذين أدوا القسم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته -أيده الله-.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان.