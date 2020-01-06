شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف عملية قضائية خارج الدوام خلال 100 يوم والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة العدل، عن إجراء قطاعاتها المختلفة نحو 120 ألف عملية خارج الدوام الرسمي، خلال الـ100 يوم الماضية، من بينها 20 ألف جلسة، وذلك في إطار التحول الرقمي للوزارة، ومجموعة من الخطوات التي اتخذتها؛ بهدف رفع مستوى الإنجاز في المحاكم، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين. وأوضحت الوزارة أن عمل المحاكم خارج الدوام الرسمي، يستهدف تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، لا سيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصًا من الوزارة على خدمة المستفيدين.

وأكدت أن اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والربط مع الجهات الحكومية، رفع سقف الأداء والإنجاز في المحاكم. واستحوذت عمليات التنفيذ على العدد الأكبر بنحو 54 ألف عملية، تليها القضائية بـ41 ألف عملية، ثم التوثيق بما يزيد على 25 ألف عملية. واشتملت عمليات التنفيذ على 45 ألف إحالة طلب، 7700 قرار وحكم، و970 محضرًا، فيما اشتملت العمليات القضائية على 8580 إحالة، و20 ألف جلسة، و12600 حكم، والتوثيق على 12400 وكالة وإقرار، و12 ألف عملية توثيق على العقار.