شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف عملية قضائية خارج الدوام خلال 100 يوم والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت أن اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والربط مع الجهات الحكومية، رفع سقف الأداء والإنجاز في المحاكم. واستحوذت عمليات التنفيذ على العدد الأكبر بنحو 54 ألف عملية، تليها القضائية بـ41 ألف عملية، ثم التوثيق بما يزيد على 25 ألف عملية. واشتملت عمليات التنفيذ على 45 ألف إحالة طلب، 7700 قرار وحكم، و970 محضرًا، فيما اشتملت العمليات القضائية على 8580 إحالة، و20 ألف جلسة، و12600 حكم، والتوثيق على 12400 وكالة وإقرار، و12 ألف عملية توثيق على العقار.
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