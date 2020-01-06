شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقيتي ترتيبات حجاج الصين وإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل
وناقش د. الشريف، ونائب رئيس الجمعية الإسلامية بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، خلال لقائهم بمقر الوزارة بمكة المكرمة أمس، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم خلال موسم الحج.
كما التقى وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج بمقر الوزارة في مكة المكرمة أمس، مفتي عام جمهورية إثيوبيا الشيخ عمر إدريس، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ.
ووقع الجانبان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج من إثيوبيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.
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