شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب «الختارشي» والان نبدء بالتفاصيل

نقل وكيل محافظ محايل المكلف أحمد آل ملحم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وسمو أمير منطقة عسير، إلى ذوي شهيد الواجب الرقيب إبراهيم بن علي المناعي الختارشي، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وسأل وكيل المحافظ المكلف، عقب تقدمه جموع المصلين في صلاة الميت على الشهيد بالجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل، بعد صلاة عصر أمس، الله تعالى، أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعا عن الدين والوطن، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.