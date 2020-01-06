شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يضخ 1.9 مليون لتر مياه بمخيم الخانق والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء. وجرى خلال شهر ديسمبر الماضي ضخ 854.250 لترًا من مياه الشرب، وضخ 1.041.250 لترًا من المياه الصالحة للاستخدام، وإجراء 12 حملة للنظافة، وتوزيع 500 حقيبة للنظافة الشخصية، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

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