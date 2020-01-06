شكرا لقرائتكم خبر عن حفظ 3 أجزاء من القرآن شرط وظيفتي إمام ومؤذن والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الشؤون الإسلامية الراغبين في التقديم على وظيفتي «إمام ومؤذن» بمختلف مناطق المملكة إلى زيارة موقع الوزارة والتقديم خلال الفترة من 10-5-1441هـ إلى 19-5-1441هـ. وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين على وظيفتي «إمام ومؤذن» هي: ألا يقل العمر عن 18 سنة، الحصول على الشهادة الثانوية، حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، التفرغ التام للعمل، اجتياز الكشف الطبي، حسن السيرة والسلوك.

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