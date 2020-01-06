شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف مستفيد من 335 برنامجا لـ «أكاديمية الحوار» والان نبدء بالتفاصيل
ويسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من خلال البرامج، إلى اعتماد التدريب المجتمعي كإحدى الأدوات المهمة في ترسيخ وتنمية ثقافة الحوار وتكريسها في المجتمع بجميع أطيافه وفئاته، ليصبح أسلوبًا ومنهجًا في التعامل مع مختلف القضايا والشؤون الحياتية العامة والخاصة، وجعله طبعا وسلوكا تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
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