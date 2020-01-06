شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» في صدارة الجهات الحكومية بمؤشر «النضج الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

تصدرت هيئة حقوق الإنسان الجهات الحكومية في قطاع العدل والشؤون الإسلامية، بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسر»، للربع الثالث لعام 2019م.

يأتي ذلك تتويجًا للعمل المميز الذي تقوم به في إطار التعاملات الإلكترونية، إذ قدمت الهيئة 11 خدمة إلكترونية منها 9 إجرائية و2 تكاملية. وأوضح مؤشر برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسر» الذي يحلل مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية إلكترونيا أن الهيئة جاءت متقدمة على 100 جهة حكومية صنفت في الفئتين البرتقالية والصفراء، حيث صنفت الهيئة بالفئة الخضراء.

ونجحت الهيئة في إحداث نقلة نوعية لرقمنة خدماتها ومعاملاتها، حتى حصدت مركزًا متقدمًا بين مكونات الحكومة الإلكترونية في المملكة.