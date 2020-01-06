شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 31 متهما في قضايا تحرش بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن الحساب الرسمي للأمن العام أن شرطة الرياض أوقفت المتهمين، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوقعت العقوبات المقررة بحق 172 مخالفا للائحة المحافظة على الذوق العام، منهم 85 رجلا، و87 امرأة، لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.
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