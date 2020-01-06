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ضبط 31 متهما في قضايا تحرش بالرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 31 متهما في قضايا تحرش مختلفة، بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين.

وأعلن الحساب الرسمي للأمن العام أن شرطة الرياض أوقفت المتهمين، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوقعت العقوبات المقررة بحق 172 مخالفا للائحة المحافظة على الذوق العام، منهم 85 رجلا، و87 امرأة، لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.

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