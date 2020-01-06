شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محاور في مؤتمر «السعودية لجراحة العظام» والان نبدء بالتفاصيل

يناقش المشاركون في أعمال المؤتمر العلمي التاسع للجمعية السعودية لجراحة العظام، الذي ينطلق في الأول من فبراير المقبل، المستجدات العلمية في جراحة العظام، وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لجراحة العظام رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، د. عبدالعزيز الجريان، أن المؤتمر سيتضمن برنامجًا علميًا للأوراق البحثية المقدمة، بجانب ورش عمل تتضمن تطبيقًا عمليًا لجراحات العظام، وسيشارك كذلك في المعرض المصاحب للمؤتمر شركات عالمية متخصصة في مجال جراحة العظام لعرض أحدث التقنيات في مجال جراحة العظام.

وأضاف أن المؤتمر سيقدم أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات في مجال جراحة العظام، بمشاركة متحدثين من أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، ودول الخليج، والمملكة، بجانب التعاون مع جمعيات عالمية في نفس المجال، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور المهمة في مجال جراحة العظام كجراحة تغيير المفاصل، وجراحة الطب الرياضي، وجراحة الكسور، وجراحة عظام الأطفال، وجراحات الطرف العلوي، وتشوهات الأطراف والقدم والكاحل.

يُذكر أن الجمعية السعودية لجراحة العظام هي إحدى الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود، حيث صدرت الموافقة على إنشائها عام 1426هـ.