شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «مدنية» في 36 موقعا والان نبدء بالتفاصيل
وتزور الوحدة المتنقلة 10 مواقع بمنطقة مكة المكرمة، و9 مواقع بمنطقة الجوف، و7 مواقع بمنطقة عسير، و4 مواقع بمنطقة القصيم، و3 مواقع بمنطقة الرياض، وموقعين بمنطقة حائل، وموقع واحد بمنطقة جازان.
وتقدم الوحدة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».
كانت هذه تفاصيل خبر خدمات «مدنية» في 36 موقعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.