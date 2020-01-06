شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «مدنية» في 36 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية، تقديم خِدماتها للرجال والنساء، في 36 موقعًا حول مناطق المملكة، في إطار مبادرة «موجودين»، الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز، التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، وحملة «هويتي انتمائي»، التي تستهدف التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتزور الوحدة المتنقلة 10 مواقع بمنطقة مكة المكرمة، و9 مواقع بمنطقة الجوف، و7 مواقع بمنطقة عسير، و4 مواقع بمنطقة القصيم، و3 مواقع بمنطقة الرياض، وموقعين بمنطقة حائل، وموقع واحد بمنطقة جازان.

وتقدم الوحدة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».