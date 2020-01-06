شكرا لقرائتكم خبر عن 55 مضخة لسحب المياه بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

استنفرت بلدية محافظة القطيف جهودها وإمكاناتها للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المكلف م.ناصر آل ظفر، أن الفرق الميدانية اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تجمعات مياه الأمطار، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن البلدية وزعت 40 صهريجا، و55 مضخة للشفط، يعمل عليها أكثر من 50 مراقبا، بينهم مشرفون ومسؤولون ميدانيون؛ لسحب وتصريف مياه الأمطار، التي تتجمع في الشوارع والمناطق المنخفضة مع المحافظة على سلاسة الحركة المرورية.

وبين أن البلدية جهزت غرفة عمليات وهواتف خاصة لتلقي بلاغات المواطنين تعمل على مدار الساعة، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية، لافتا إلى استقبال البلدية عددا من البلاغات، التي وردت خلال فترة الأمطار، وتعامل معها فريق العمل لمعالجتها، حيث تم توجيه فرق العمل المعدة لتنفيذ أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار.