شكرا لقرائتكم خبر عن صهاريج لرفع التجمعات برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

سحبت بلدية رأس تنورة تجمعات مياه الأمطار في عدد من المواقع بالمحافظة، بعد هطول أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية أمس، وشهدت بعض الشوارع تجمعات كبيرة للمياه، تم سحبها عبر المضخات والصهاريج. وهطلت أمس أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات ومدن المنطقة الشرقية، شملت مدينة الدمام، الأحساء، والقطيف، ورأس تنورة، والجبيل.

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