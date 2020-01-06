“طقس غدٍ الإثنين”: توقعات باستمرار الأجواء الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً الإثنين، استمرار تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة. وقد تصل أدنى درجة حرارة في المملكة غداً إلى صفر مئوية في محافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف، بينما تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة في جازان.

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