أول سيارة صادرها الأمن بتهمة تهريب الدخان.. تعرف على قصتها

تستوقف سيارة قديمة في مدخل قصر القشلة الأثري الذي خُصص لاحتضان فعاليات ثقافية وأثرية متنوعة في موسم حائل جميع الزوار، حيث غدت منصت لالتقاط الصور والتعرف على قصة دخولها القصر. وأكد رئيس المواقع الأثرية بمنطقة حائل عبدالرحمن دهيم الرشيدي، أن السيارة تم احتجازها مع قائدها في عام 1375هـ بسبب مخالفته الأنظمة، بعد قيامه بتهريب التبغ «السجائر» من الكويت إلى حائل، في وقت كان يُحظر تداول وبيع التبغ، مبيناً أنها من طراز «لاند روفر» وتم تصنيعها عام 1948.

وأضاف: «السيارة تحمل لوحة برقم (5 المحايدة)، وهي مستخرجة من المنطقة المحايدة الفاصلة بين المملكة والكويت وتسمى الآن الوفرة، وتم احتجازها في قصر القشلة حيث كان ثكنة عسكرية لتدريب الجند وحفظ الأمن والاستقرار». وأشار الرشيدي إلى أن قصر القشلة أحد أكبر الأبنية الأثرية المبنية من الطين في الجزيرة العربية، وأمر ببنائه الملك المؤسس عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ عام 1360هـ/1940، مع توحيد البلاد، كثكنة عسكرية لتدريب الجند وحفظ الأمن والاستقرار لأهل حائل. وتابع: «بني القصر من اللبن والحجر على الطراز المعماري النجدي، وتنقلت ملكية القصر بين عدة جهات حكومية منذ عام 1375هـ بدءاً بالجيش، ثم أصبح مقراً لشرطة المنطقة حتى عام 1395هـ، ومن ثم إلى وكالة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف ليصبح مبنى تاريخيا، وأخيراً انتقل إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني».