شرطة مكة: ضبط 22 مخالفاً للذوق العام

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم (الأحد)، ضبط 22 مخالفا للذوق العام. وقال المُتحدث الإعلامي الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي: «في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط ٢٢ مخالفاً». وأوضح الغامدي أن المخالفات شملت رفع صوت الموسيقى داخل أحياء سكنية، وإشعال النار في أماكن غير مسموح بها في حدائق وأماكن عامة، لافتاً إلى أن جميع المخالفين من الرجال وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

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