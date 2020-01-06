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متحدث أمانة جدة يكشف حقيقة ضبط طنين ونصف من لحوم الكلاب والحمير بالمطاعم

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نفى المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، ضبط الأمانة، الأسبوع الجاري، بالتعاون مع الشرطة نحو طنين ونصف الطن من لحوم الكلاب والحمير في مطاعم وبوفيهات المدينة.

وقال متحدث أمانة جدة، إن الأخبار المتداولة بشأن هذا الشأن «إشاعة لا صحة لها». وأكدت مصادر أن ملاك المطاعم تقدموا بشكوى بسبب هذه الإشاعات. وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تفيد بضبط أمانة جدة ٢.٤٣٨ طن من لحوم الكلاب والحمير في مطاعم وبوفيهات المدينة.

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