نفى المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، ضبط الأمانة، الأسبوع الجاري، بالتعاون مع الشرطة نحو طنين ونصف الطن من لحوم الكلاب والحمير في مطاعم وبوفيهات المدينة.
وقال متحدث أمانة جدة، إن الأخبار المتداولة بشأن هذا الشأن «إشاعة لا صحة لها». وأكدت مصادر أن ملاك المطاعم تقدموا بشكوى بسبب هذه الإشاعات. وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تفيد بضبط أمانة جدة ٢.٤٣٨ طن من لحوم الكلاب والحمير في مطاعم وبوفيهات المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث أمانة جدة يكشف حقيقة ضبط طنين ونصف من لحوم الكلاب والحمير بالمطاعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.