مسؤول سعودي يعلق على سؤال “هل قامت أمريكا بمشاورة المملكة قبل اغتيال سليماني؟”

قال مسؤول سعودي إن “واشنطن لم تقم بمشاورة الرياض بشأن الضربة التي قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بينما تحاول المملكة تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة. وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة “فرانس برس” إنه “لم تتم مشاورة المملكة العربية السعودية بشأن الهجوم الأمريكي”. وأضاف: “نظرا للتطورات السريعة، تؤكد المملكة أهمية البرهنة على ضبط النفس للوقاية من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد”.

وكانت السعودية قد دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مؤكدة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع. وصرح مصدر سعودي مسؤول “أن المملكة تابعت الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها”، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.