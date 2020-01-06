غافل أسرته واتجه لنافذة الشقة.. وفاة طفل سقط من الطابق الخامس بمكة

لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه إثر سقوطه من الدور الخامس في منزل أسرته، بحي الشافعي بمكة المكرمة. وأوضحت مصادر أن الطفل غافل أسرته واتجه لنافذة الشقة بالدور الخامس، فسقط منها، ما أدّى إلى وفاته على الفور، حيث نقل الهلال الأحمر جثمانه إلى ثلاجة الموتى. وتحقق شرطة “الكعكية” في الواقعة، لكشف ملابساتها، وفقا لـ”سبق”، في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي.

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