السعودية | إيقاف خدمات الشركات المشغلة للوافدين في تطبيقات توجيه المركبات

المناطق - الرياض

مع انتهاء المهلة المحددة للشركات العاملة في نشاط تطبيقات توجيه سيارات الأجرة المشغلة للأجانب، أكدت الهيئة العامة للنقل، أن إيقاف الخدمات والغرامات مصير المخالفين.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، بدأ تطبيق قصر العمل في نشاط تطبيقات توجيه سيارات الأجرة على المواطنين فقط، منذ بداية العام الجديد 2020.

وقال ماجد الزهراني مدير عام النقل بالسيارات الصغيرة في الهيئة العامة للنقل، “إن الهيئة تستعد خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لبدء الجولات الرقابية بشكل مكثف لرصد الشركات العاملة في نشاط تطبيقات توجيه سيارات الأجرة المخالفة التي تشغل أجانب”.

وأشار إلى أن هناك عقوبات ستفرض على المخالفين، تتمثل في إيقاف الخدمات عن الشركات وغرامات مالية قيمتها خمسة آلاف ريال عن كل وافد سمحت له بالعمل في تطبيقات الأجرة، إلى جانب المخالفات التي تطبقها وزارة “العمل”.

وطالب مستخدمي تطبيقات إعادة توجيه المركبات بالإبلاغ في حال كان السائق غير سعودي، ابتداء من مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري.

وأكد المهندس الزهراني أن هذه المرحلة تعد الثانية، حيث كانت الأولى تتعلق بتوطين السيارات الخاصة، أما الثانية فتتعلق بتوطين مركبات الأجرة الخاصة، مبينا أن هناك مرحلة ثالثة تشمل الأجرة العامة.