صانعا فيلم مسامير يكشفان الكواليس لـ”المواطن”

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صانعا فيلم مسامير يكشفان الكواليس لـ”متابعات الخليج 365”
يبدأ عرضه في صالات السينما 9 يناير
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي
دُشن، مساء أمس الأحد، فيلم الأنميشن السعودي الأول “مسامير”، وذلك في سينما فوكس بواجهة الرياض، تمهيدًا لعرضه في صالات السينما يوم 9 يناير المقبل.
وأكد مالك نجر، رسام ومخرج فيلم مسامير، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، وجود الرغبة من البداية في إنتاج الفيلم، موضحًا أن سبب التأخر يعود إلى عدم وجود السينما ذلك الوقت، ولضعف الصناعة المحلية.
وأوضح مالك نجر أن الفيلم استغرق إنتاجه سنة كاملة تقريبًا، وأنه تطوير ضخم لكل ما عمل به سابقًا في اليوتيوب، من حيث تغيير الفورمات وطريقة رتم العمل.
من جهته، كشف مخرج ومؤلف الفيلم، عبدالعزيز المزيني، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، عن نشأة فكرة إنتاج الفيلم، موضحًا أنها منذ عام 2017 عندما أعلن عن فتح صالات السينما في السعودية، مبينًا أنه في حال حقق الفيلم نجاحات ونتائج مميزة سيعملون على إنتاج جزء آخر.
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