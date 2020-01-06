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شكرا لقرائتكم استدعاء 888 سيارة GM وشفروليه بسبب عيب خطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استدعاء 888 سيارة GM وشفروليه بسبب عيب خطير
خطأ يزيد من خطر وقوع حادث بالمركبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأحد، استدعاء 888 مركبة من نوع SIERRA 1500 GM، شفروليه “Silvrado 1500”.
وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر: إنه تم استدعاء المركبة بسبب خطأ في برنامج وحدة التحكم الإلكترونية للفرامل قد يؤدي إلى تعطل نظام الثبات الإلكتروني ونظام مانع انغلاق الفرامل؛، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
كما طالبت التجارة العملاء بضرورة التواصل مع الشركة لإعادة البرمجة اللازمة مجانًا.
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