ورد الآن.. مجرزة مروعة في قصف إماراتي على قوات الحكومة الشرعية.. والقتلى بالعشرات (آخر التفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الحكومة الشرعية في ليبيا مقتل 28 طالباً من الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس وإصابة 18 آخرين، مساء امس السبت، إثر قصف شنه طيران إماراتي داعم لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وأفاد بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، عبر صفحته على “فيسبوك “28 شهيداً و18 جريحاً هي الحصيلة الأولية من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس، نتيجة غارة للطيران الأجنبي الداعم لحفتر”.

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من جهته أعلن المجلس الأعلى للدولة، الحداد على أرواح القتلى، وتعهد للشعب الليبي بأن الرد على هذه الجريمة النكراء لن يكون عادياً.

ووصف المجلس في بيان له الهجوم بأنه “جريمة بشعة راح ضحيتها العشرات من الطلبة الأبرياء بين قتلى وجرحى، وعمل إرهابي مشابه لما قام به تنظيم “داعش” في مركز تدريب الشرطة بـ”زليتن” مطلع يناير 2016″.

وفي وقت سابق قال الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي أونيس: “هناك عدد من القتلى والجرحى (دون تحديدهم) سقطوا نتيجة قصف مقر الكلية العسكرية”.

وأضاف أونيس أن “القصف استهدف السكن الخاص بطلبة الكلية العسكرية وسيارات الإسعاف توجهت لمكان القصف”.