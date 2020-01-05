تطبيق إلكتروني لمشرفي النقل يحدد النقاط السوداء

فيما انتشر وقوع حوادث مرورية بسبب الأخطاء الفنية والتصميمية والنقاط السوداء في طرق المملكة، التي بلغت حتى الآن 123 نقطة، أطلقت وزارة النقل بوابة إلكترونية وتطبيقا للهواتف الذكية لمراقبيها لمتابعة رصد حوادث الطرق، وذلك بعد أتمتة نظام الحوادث المرورية على الطرق التابعة للوزارة، تمكن المراقب من توضيح أسباب الحادث والأخطاء الفنية التي تسببت به، والرفع مباشرة للمشرفين في الوزارة.

أتمتة النظام

حددت الوزارة لمشرفيها من خلال تقرير توضيحي بدء العمل بالتطبيق الجديد والنظام الإلكتروني الذي يهدف إلى أتمتة نظام الحوادث المرورية على الطرق التابعة للوزارة، وتوفير الوقت والجهد وزيادة نسبة الدقة والشمولية في المعلومات المدخلة، إضافة إلى إمكانية استخدام التطبيق في المناطق التي لا يتوفر فيها اتصال.

تقارير إلكترونية

بينت الوزارة أنه على الجانب الآخر سيسهل على المهندس المشرف بالوزارة من مراجعة التقارير إلكترونيا بدلا من مراجعتها ورقيا، وإدراجها بشكل يدوي واحتمال تعرضها للتلف والضياع، كما في السابق، إذ ييسر التطبيق تحليل البيانات وتحديد النقاط السوداء بدقة عالية.

حالة الطريق

يمكن النظام الجديد الذي بدأ العمل به من مشرفيها بالإبلاغ عن حالة الطريق من نواحي السلامة المتوفرة فيه من عدمه، مع توضيح حالة الطريق، وأخذ صور له والرفع بها في النظام مباشرة إلى المشرف المسؤول في الوزارة.

تعديل مسارات

يأتي ذلك في وقت اشتكت فيه الوزارة من اعتراض الأملاك الخاصة لمسار تنفيذ مشاريعها، أو ما يواجه الوزارة من اعتراضات من قبل سكان بعض القرى والهجر على مسارات الطرق، حيث تعمل حاليا على معالجة ذلك من خلال تطبيق حلول فنية محددة وتعديل مسارات بعض الطرق لتلافي المرور عبر الأملاك الخاصة، وبما لا يؤثر على المواصفات الفنية للطرق وسلامة مستخدميها.

جهاز فني

Advertisements

كانت وزارة النقل قد اشتكت سابقا من مشكلة النقص في الجهاز الفني لها مقارنة بحجم المشروعات والمسؤوليات والمهام ذات العلاقة باختصاصات الوزارة التي تزيد وتحتاج إلى مزيد من المهندسين، لمقابلة حجم العمل الكبير في مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة.

من وسائل السلامة على الطرق

سفلتة الأكتاف الجانبية وتحسين ميولها الجانبية

تعريض الجسور، بحيث تكون بعرض الطريق مع أكتافه

إنشاء مواقف جانبية

دهان جوانب ووسط الطرق، وتزويدها بالعلامات العاكسة (عيون القطط)

تزويد الطرق بالحواجز الواقية والعلامات الكيلومترية، واللوحات الإرشادية والتحذيرية والتوجيهية

تسييج جميع الطرق السريعة لمنع دخول الحيوانات السائبة إلى حرم الطريق

إنشاء معابر على الطرق لتسهيل عبور الحيوانات، ووضع مصائد لها