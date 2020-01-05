إزالة حظائر بيع حليب الإبل العشوائية

تمت إزالة الحظائر العشوائية التي تبيع حليب الإبل في جدة على الطرقات المنتشرة بجوار ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وشارعي زينل والفلاح، واتخاذ التدابير والإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه بالوقوف على المواقع الثلاثة (شارع الإستاد الرياضي وشارع الفلاح وشارع زينل) بجدة، لمنع بيع حليب الإبل على الطرقات العامة، وأثناء تواجد اللجنة تم هروب العمالة من الموقع، وتمت مصادرة الأواني والأدوات المستخدمة في بيع الحليب، وتمت إزالة المواقع كاملة مع الرش بالمبيدات والمعقمات الحشرية، وأنهت اللجنة أعمالها بإعداد محضر بالواقعة.



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