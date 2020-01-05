كشف المدير العام للشؤون الصحية بالأحساء عبدالحميد العمير، تشكيل فريق عمل لتفعيل الدليل السعودي للإذن الطبي، يتكون من 6 إدارات، هي: تجربة المريض، والشؤون الأكاديمية والتدريب، وإدارة المستشفيات، وضمان الجودة وسلامة المرضى، والتمريض، والتواصل الداخلي. ويتولى الفريق وضع الخطط والإجراءات الرامية إلى تفعيل الدليل السعودي للإذن الطبي في كل المنشآت الصحية التابعة لصحة الأحساء، لافتا إلى أن وزارة الصحة اعتمدت مبادرة الدليل السعودي للإذن الطبي، بهدف حفظ حقوق كل من المرضى وذويهم من جهة، والممارسين الصحيين من مقدمي الرعاية الطبية من جهة أخرى، وذلك خلال إشراك المرضى وذويهم في القرارات التي تتعلق بوضعهم الصحي، مما يرفع مستوى رضاهم عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.



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