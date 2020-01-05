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بحر أبوسكينة يودع شهيد الواجب الختارشي

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شيّعت جموع المصلين بالجامع الكبير بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل، بعد صلاة عصر أمس، جثمان شهيد الواجب الرقيب إبراهيم علي الختارشي، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين وكيلُ محافظ محايل المكلف أحمد آل ملحم، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والأمنية وأهالي المركز.

ونقل وكيل المحافظ المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأمير منطقة عسير، إلى ذوي الشهيد. سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

فيما عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة، دفاعا عن الدين والوطن.


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